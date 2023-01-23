ادريسا ديالو: “المنتخب الجزائري قوي لكننا جاهزون لمواجهته”

أثنى رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ياسين ادريس ديالو، على المنتخب الوطني للمحليين، كما أكد جاهزية منتخبه لمباراة الربع نهائي.

وصرح ادريس ديالو، لتلفيزون “النهار”: “الجزائر تملك منتخب جد قوي، بدليل فوزهم بكل مبارياته دور المجموعات”.

كما أضاف رئيس الاتحاد الإيفواري: “أعتبر المنتخب الجزائري هو المرشح الأقوى، كونه البلد المنظم لهذه البطولة”.

وتابع ياسين ادريس ديالو: “منتخبنا في أتم جاهزيته، واتمنى أن يقدم مباراة في المستوى أمام المنتخب الجزائري”.