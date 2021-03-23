اربعيني ينشئ حسابا باسم”طليقته” للتشهير بها على الفايسبوك انتقاما منها

التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح بالدار البيضاء توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها200 ألف دينار ،في حق المتهم الموقوف “ك. ح” عن تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة ان المتهم القي القبض عليه من قبل رجال الشرطة، بعد شكوى تقدمت بها ضحيتين ويتعلق الأمر بفتاتين احداههن طليقته.

وجاءت الشكوى خلفية انشائه حسابين على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليعرض منشورات وفيديوهات مخلة تمس بالحياة الشخصية للضحيتين.

كما قام المتهم بإرسال فيديو مخل بالحياء لقريبة طليقته، وفي اعقاب التحريات الأولية تم تحديد هوية الفاعل وهو المتهم في قضية الحال.

المتهم وخلال جلسة محاكمته اعترف بالجرم الذي اقترفه، وراح يطلب الصفح من والد الضحية، مصرحا بأنه كان يمر بظروف نفسية سيئة بعد حادثة طلاقه.

فقام بارتكاب الفعل،معربا عن ندمه وأسفه، ليقرر القاضي إحالة القضية للمداولة إلى الأسبوع المقبل.