إرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

إرتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قبل صدور مذكرة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير خلال الأيام المقبلة.

والتي قد تعطي مؤشرا على وتيرة الرفع المحتمل لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1279.21 دولار للأونصة.

كما ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 % إلى 16.95 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5 % إلى 928.50 دولار.

وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 991.50 دولار.

ونزلت أمس الفضة 2.3 %، لتمنى بأكبر خسارة يومية من حيث النسبة منذ 26 سبتمبر .

وفقد البلاتين نحو 3 %، وهو أسوأ أداء للمعدن منذ أوائل ماي.