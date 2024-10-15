قناة النهار ارتفاع الحصيلة إلى 5 وفيات و26 جريح .. الدرك الوطني يكشف تفاصيل وملابسات حادث النعامة بقلم الجزائر نشر في 15 أكتوبر 2024 - 21:10 algeria شارك غرِّد أرسل 31 0 رابط دائم : https://nhar.tv/5bgnS الجزائر اقرأ أيضا ترقبوا في مهمات أمنية.. "مداهمات أشاوس الدرك الوطني لأوكار الجـ.ـريمة في مشاهد حقيقية" قناة النهار 12 أكتوبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر تعليم عالي : الأمن السيبراني .. بوصلة الطلبة لتحصين الأنظمة المعلوماتية للجزائر قناة النهار 24 سبتمبر طالع هابط : شاهد الحالة الكارثية لإقامة جامعية بالأغواط .. كاااااارثة قناة النهار 29 سبتمبر ريبورتاج / الطيران الشراعي في الجزائر قناة النهار 25 سبتمبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر عبد اللطيف بورايو: "حاليا محرز ما عندوش بلاصتو مع المنتخب الوطني" قناة النهار 12 أكتوبر والي ولاية النعامة: شهدنا اليوم حوادث مؤسفة راح ضحيتها 13 شخص و25 جريح قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط : حي لمجامعية بالشلف يغرق في مياه الصرف الصحي وغياب تام للمسؤولين قناة النهار 01 أكتوبر طالع هابط: سياسة البريكولاج لا تنتهي.. "لكان خلاو المواطن يديه الواد وما داروش جسر" في أم القراد بمسعد قناة النهار 15 أكتوبر