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ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلونزا الحادة إلى 4 بوهران

أخبار الجزائر
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ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلونزا الحادة إلى 4 بوهران
بقلم كريمة س

سجلت حالة إصابة بأنفلونزا الحادة بوهران، حسب ما كشفه المكلف بالإعلام على مستوى مستشفى بن زرجب الجامعي بذات الولاية.

وأضاف المكلف بالإعلام، أن الشخص يرقد حاليا بمصلحة الأمراض المعدية اتخذت بشأنه الاحتياطات اللازمة انطلاقا من عزله إلى إخضاعه للتحاليل.
وذلك بعد ظهور عليه بعض الأعراض والمضاعفات المعقدة التي لا يمكن لحد الآن الجزم بانها حالة بأنفلونزا خنازير
إلى غاية وصول نتائج التحاليل من معهد باستور.
علما أنه تم الأسبوع الماضي تسجيل 3 حالات لأنفلونزا حادة بنفس المصلحة وتحمل نفس الأعراض.
لكن نتائج التحاليل من معهد باستور كانت سلبية وتم التكفل بها على مستوى المصلحة قبل مغادرتهم المستشفى.

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