أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا “عن ارتفاع حصيلة المواجهات التي اندلعت منذ صباح اليوم الجمعة

على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين لمتظاهرين وقوات الاحتلال الصهيوني إلى 5 شهداء و 420جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، ان أعمار الشهداء تترواح مابين 16 إلى 31 عاما.

للإشارة، انطلق عشرات الألاف من أهالي قطاع غزة إلى الحدود الشرقية مشيا على الاقدام من أجل المشاركة في مسيرة العودة بذكرى يوم الأرض.

وقد قام الشبان خلال هذه المسيرة بحرق صور لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب .