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ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة إلى 181 شهيد

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ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة إلى 181 شهيد
بقلم إيمان علي إسماعيل

ارتفع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الى 181 شهيد،حسب المعلومات التي تحوزها النهار.

وتشير ذات المعلومات الى أنه تم إحصاء 181 شهيد لحد الساعة .

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