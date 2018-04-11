ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة إلى 181 شهيد

وتشير ذات المعلومات الى أنه تم إحصاء 181 شهيد لحد الساعة .
شهد مستشفى فرانس فانون بولاية البليدة، حالة تأهب قصوى لإستقبال جرحى وجثث الطائرة العسكرية المنكوبة.
وحسب مصادر النهار، فإنه يحتمل نقل عدد من الجثث إلى المستشفى.
مشيرا…
سقطت طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في البليدة، حسب ما علمت به النهار.
وحسب ما أفاد به شهود عيان للنهار، فإن الطائرة…
كشف الخبير الأمني، عبد الحميد العربي شريف ، أنه لا يمكن التكهن إنّ كان حادث سقوط الطائرة سببه بشريا أم تقنيا.
وأضاف الخبير الأمني خلال مكالمة…
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