ارتفاع حصيلة حادث ملعب 5 جويلية إلى 3 قتلى و81 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث ملعب 5 جويلية 62 بالعاصمة، إلى 3 قتلى و81 جريحا، حسبما أكدته وزارة الصحة اليوم الأحد.

وشهدت مباراة تتويج مولودية الجزائر بلقب البطولة، أمس السبت، أمام الضيف نجم مقرة، سقوط عدد من أنصار النادي العاصمي من المدرجات العلوية، لتتحول الأفراح إلى أحزان.

ونشرت وزارة الصحة احصائيات الحادث المأساوي، الذي أجل أفراح مولودية الجزائر، حيث تم احصاء 3 وفيات و81 جريحا.

واستقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت 3 وفيات.

كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابًا.

وقد غادر عدد منهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. ويتعلق الأمر بـ: 32 مصابًا من مستشفى بني مسوس، 24 من مستشفى بن عكنون، و14 من مستشفى باب الواد.

وفي هذا السياق، وحرصًا على ضمان الرعاية الصحية المثلى لجميع المصابين، أسدى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، تعليمات إلى مصالح الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس، ومستشفى باب الواد. والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة ببن عكنون. لتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، وضمان التكفل الأمثل بالمصابين إلى غاية تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى منازلهم.