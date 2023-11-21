اردوغان : احيي موقف الجزائر الحازم والصارم اتجاه القضية الفلسطينية

قال الرئيس التركي رجب طيب اردغوان أن المحور الأساسي في المباحثات. ما بين الجزائر وتركيا اليوم كان حول القضية الفلسطينية .

وقال الرئيس التركي في الندوة المشتركة التي عقدها مع الرئيس تبون “. تركيا تحيي لموقف الصارم والحازم للجزئر اتجاه القضية الفلسطينية”. وهو موقف لا يدع للشك حول تاريخ الجزائر اتجاه القضايا العادلة .

وقال الرئيس التركي أنه لا يجب ـن نقف مكتوفي الأيدي اتجاه الابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل ضد سكان غزة، فتركيا ضد الاعتداء على المستشفيات ودور العبادة .