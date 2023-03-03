اسئناف الرحلات المباشرة بين الجزائر ومونتريال.. هذا سعر وموعد أول رحلة

أعلنت الخطوط الجوية الكندية، في بيان لها، الرحلات المباشرة على الخط الذي يربط بين مونتريال والجزائر العاصمة.

وسيكون هذا الإستئناف بمعدل 4 رحلات بالأسبوع، وذلك أيام الإثنين، الثلاثاء، الخميس، والسبت.

ووفقا لبيان شركة الطيران الكندية، فقد تم برمجة أول رحلة مباشرة بين مونتريال والجزائر بتاريخ 16 جوان القادم.

وستنطلق هذه الرحلة من مطار مونتريال على الساعة 20 و45 د ليلا، على أن تصل مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة على الساعة 9 و35 د صباحا.

وبذلك ستستغرق الرحلة المباشرة بين مونتريال والجزائر 7 سا و50 د، على عكس غير المباشرة التي تستغرق أزيد من 11 ساعة.

وعن الأسعار التذاكر، فإنها تبدأ من 1194 دولار فيما يتعلق بالرحلات المباشرة، في حين يتراوح سعر الرحلات غير المباشرة مابين 900 و1000 دولار.