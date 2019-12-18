أساتذة جامعة إبن خلدون يدعون إلى توظيف التكنولوجيا في تعليمية اللغة العربية بتيارت

دعا أساتذة جامعة عبد الرحمن بن خلدون إلى استثمار التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية مع ضرورة تبني الوسائط الالكترونيه في تدريس النحو العربي والمهارات اللغوية.

وجاء ذلك في اليوم الدراسي الذي احتضنته الملحقة الجامعية بقصر الشلالة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الموافق لـ18 ديسمبر من كل سنة.

وبحضور أساتذة من مختلف جامعات الوطن على غرار البليدة ومستغانم وطلاب من مختلف الكليات.

وشدد المشاركون على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للمواقع الإلكترونية المختصة في العلوم الأساسية لكتابة اللغة العربية.