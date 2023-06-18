اسبانيا تتوج بلقب دوري الأمم الأوربية على حساب كرواتيا

حصد منتخب اسبانيا لقب دوري الأمم الأوروبية على منتخب كرواتيا بعد مباراة طويلة وماراتونية.

وحقّق منتخب “الماتادور” اللقب الأوروبي إثر تغلبه على الكروات بضربات الترجيح بنتيجة ستة مقابل خمسة في المباراة احتضنا ملعب “فينورد” بأوروبا.

وبعد الفوز التاريخي، أصبح المنتخب الإسباني يملك في رصيده خمسة ألقاب كاملة بعد التتويجات السابقة.

ونجحت كتيبة لاروخا، في تحقيق اللقب، بعدما عجزت عنه خلال المباراة النهائي في الموسم الماضية أمام الديوك.

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