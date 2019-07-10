اسبانيا تعرب عن انبهارها بطابع المنشآت الفندقية في الجزائر

أعربت اسبانيا عن انبهارها بطابع المنشآت الفندقية في الجزائر على غرار القرن الذهبي والـcet بتيبازة، والمركبين السياحيين سيدي فرج وزرالدة.

حيث عبر الوفد الاسباني،الذي كان محل زيارة للجزائر، عن اهتمامهم بولوج السوق الجزائرية،ورغبتهم في فتح آفاق جديدة بالمجال السياحي والفندقي.

كما ثمن الوفد منتوج الصناعة التقليدية الجزائرية، مشيرا إلى أنه راقي وفريد وذو جودة عالية.

واستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة سفير مملكة اسبانيا بالجزائر فرناندو موران.

مرفوقا بالرئيس المدير العام ” Groupe Entreprenarial de Malaga”، ومجموعة من شركائه.

وتنقل الوفد إلى الجزائر في إطار مهمة عمل رسمية، لزيارة العديد من المؤسسات الفندقية التابعة للقطاع في ولايتي الجزائر وتيبازة.

وهذا بغرض دراسة امكانيات تطوير التعاون الجزائري الإسباني مع مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.

وهذا في مجال التسيير الفندقي والسياحي والاستثمار السياحي والتكوين الفندقي .