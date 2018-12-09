اسبانيا تقاضي المغنية شاكيرا ..والسبب

اتهمت اسبانيا المغنية الكولومبية شاكيرا بالتهرب الضريبي في مبالغ تصل إلى 14.5 مليون يورو وهو الامر الذي جعل اسبانيا تقرر مقاضتها.

وأفادت صحيفة “إل بابيس”، أن النيابة العامة أبلغت شاكيرا بانتهاء التحقيقات وانها سترفع دعوى رسمية في الايام المقبلة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة، أن لم يتخد أي قرار بعد، وأن القضية مازلت قيد النظر”.

وحسب النيابة العامة،فإن شاكيرا تهربت من دفع الضرائب المستحقة عليها في مدة اقامتها في اسبانيا بين العامين 2011 و2014 .

في حين أن محاميها يقول، أنها كانت في تلك المدة تتنقل في جوالات عالمية وإنها لم تقم في اسبانيا أكثر من 6 أشهر.