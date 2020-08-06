استئناف عملية البحث عن غريق في بحر العربي بن مهيدي بسكيكدة

أخبار الجزائر
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استئناف عملية البحث عن غريق في بحر العربي بن مهيدي بسكيكدة
بقلم النهار أونلاين

استأنفت، الحماية المدنية، اليوم الخميس، عملية البحث عن الغريق المفقود بالبحر لليوم الثالث على التوالي في حالة بحر هائج و مضطرب.

وجاء في بيان الحماية المدنية “استأنف هذا اليوم 06/08/2020 على الساعة 06سا و30د تحت اشراف قائد الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز”.

وتشارك في العملية 10غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة (البحرية+القل)، و20 عون المسعفين المتطوعين الجواريين.

وأضاف البيان، أن عملية البحث جارية في الوسط المائي والبحث والتمشيط الفرق الراجلة على طول شواطئ العربي بن مهيدي.


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