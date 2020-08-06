استئناف عملية البحث عن غريق في بحر العربي بن مهيدي بسكيكدة

استأنفت، الحماية المدنية، اليوم الخميس، عملية البحث عن الغريق المفقود بالبحر لليوم الثالث على التوالي في حالة بحر هائج و مضطرب.

وجاء في بيان الحماية المدنية “استأنف هذا اليوم 06/08/2020 على الساعة 06سا و30د تحت اشراف قائد الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز”.

وتشارك في العملية 10غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة (البحرية+القل)، و20 عون المسعفين المتطوعين الجواريين.

وأضاف البيان، أن عملية البحث جارية في الوسط المائي والبحث والتمشيط الفرق الراجلة على طول شواطئ العربي بن مهيدي.