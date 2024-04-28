استأناف عملية حجز تذاكر السفر للحجاج عبر هذه المطارات

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، أن عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج تستأنف اليوم الاحد.

وأوضح البيان أنه ʺاستكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع. المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، نعلمكم أن عملية حجز التذاكر ستستأنف يوم الأحد 28 أفريل 2024مʺ.

مشيرا أن العملية تخص مطار ولاية أدرار، وهذا ابتداء من الساعة 16:00.

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