استئناف نشاطا قطارات نقل المسافرين على الخطوط الجهوية والكبرى غدا الاثنين

أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن استئناف نشاطات قطارات نقل المسافرين على الخطوط الجهوية والخطوط الكبرى، غدا الاثنين.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه لن تستأنف نشاطات القطارات المجهزة بالأسرّة، تبعا لتطبيق البروتوكول الصحي على متنها.

وتم تحديد أوقات سير القطارات ما بين الساعة السادسة صباحا، إلى غاية الساعة السادسة مساء.

مع أخذ بعين الاعتبار، توقيت الحجر الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، في الولايات المعنية.

ويتعلق الأمر بالخطوط التالية:

وهران/الجزائر العاصمة – الجزائر العاصمة/وهران

وهران/الشلف – الشلف/وهران

وهران/غليزان- غليزان/وهران

وهران/سعيدة – سعيدة/وهران

وهران/بشار – بشار/وهران

وهران/تلمسان – تلمسان/وهران

تلمسان/مغنية – مغنية/تلمسان

وهران/عين تيموشنت – عين تيموشنت/وهران

عين تيموشنت/بني صاف – بني صاف / عين تيموشنت

وهران/سيدي بلعباس – سيدي بلعباس/وهران

عنابة/شيحاني – شيحاني/عنابة

عنابة / برحال – برحال/عنابة

سوق أهراس/ سيدي الهميسي – سيدي الهميسي/سوق أهران

عنابة/سيدي عمار – سيدي عمار/عنابة

وهران/أرزيو – أرزيو/وهران

بني منصور/بجاية – بجاية/ بني منصور

الجزائر العاصمة/الشلف – الشلف/الجزائر العاصمة

الجزائر العاصمة / بجاية – بجاية/الجزائر العاصمة

ودعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى الالتزام الصارم بقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي من أجل سفر آمن.