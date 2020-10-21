وزارة الصحة.. استئناف نشاط زراعة الكلى وتعزيز الفرق الطبية

ترأس عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اجتماعا بمعية مصباح اسماعيل، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات.

وحضر الاجتماع، الذي جرى في مقر الوزارة إطارات الإدارة المركزية.

ويدخل الاجتماع في إطار تجسيد التوجيهات الرامية إلى رفع مستوى التكفل الصحي بالمواطنين وتحسين الرعاية الصحية.

وهذا في ظل الإستراتيجية الصحية الجديدة وتعزيز الطاقات الوطنية، الخاص بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي تتضمن خارطة طريق لاستئناف نشاطاتها.

وتتمثل في استئناف نشاط زراعة الكلى على مستوى مصالح زراعة الأعضاء التي انخفض أو توقف نشاطها خلال فترة كوفيد 19.

بالإضافة إلى تعزيز الفرق الطبية، تعزيز تكوين الفرق الطبية وشبه الطبية، وتطوير رقمنة ملف زرع الأعضاء.

ودراسة الخبرة، في مرحلتها الأخيرة، لإطلاق نشاط نزع القرنية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا وإنشاء بنك القرنية.

وتمّ عرض مخطط برنامج اعتماد المنصة الإلكترونية لرقمنة المواعيد للتداوي بالأشعة خلال هذا الاجتماع.