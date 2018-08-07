استرجاع قاصر عثر عيها في وضعية مخلة مع سائق أجرة بالطارف

تمكنت عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالطارف، من إعادة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة كانت منفردة بسائق أجرة.

حيث تم توقيف السائق خلال حاجز أمني بمكان ترابي معزول يقع بين بلدة الشط بالطارف، وحي سيدي سالم بعنابة،

على الطريق الوطني 44 أين تبين بأن الفتاة كانت تصطحب الشخص المذكور في وضعيات مخلة ومشبوهة أين حرر ضده محضرا فيما أعيدت القاصر إلى أهلها

كما تمكنت ذات العناصر من إعادة طفلة ع غ 7 سنوات الى أهلها بعد العثور عليها على حافة الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين الطارف والقالة،

اثر عملية بحث و تفتيش عبر كل الحواجز والأماكن اثر تقدم ذويها ببلاغ اختفاء ابنتهم.