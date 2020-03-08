استشهاد عسكريين في انفجار لغم خلال عملية تمشيط ببني بوعتاب بالشلف

استشهد أمس عسكريين برتبة عريف متعاقد ويتعلق الأمر بكل من بلال بوسكاية وباديس نواصرية وهذا خلال خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني بوعتاب بالشلف بالناحية العسكرية الأولى انفجر خلالها لغم تقليدي الصنع.

وعلى إثر هذا المصاب، تقدم اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد اكد اللواء سعيد شنقريحة على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت التضحيات في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.