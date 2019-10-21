استقالة جماعية لـ13 منتخبا ببلدية وادي غير ببجاية

قدّم 9 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي ببلدية وادي غير ولاية بجاية إستقالتهم رسميا من تسيير البلدية .

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الاعضاء التسع سيقدمون إستقالتهم الثلاثاء المقبل رسميا خلال إجتماع الجلسة العادية للبلدية.

ويتعلق الامر بكل من الأعضاء :

رمضاني ياسين

حموش كمال

عياد حميد

مزيان ادريس

مراد زوبير

غالم جودي

شيخ زوهير

وارث زوبير

تحربيلت عبد الحكيم

هذه الاستقالة حسب البيان الذي تحوز النهار اونلاين على نسخة منه فإن الإستقالة جاءت للأسباب التالية.

عدم توفير مكان لرمي النفايات المنزلية لسكان البلدية بعد نزع المفرغة العشوائية القديمة بـ إغزر ازريف.

عدم تخصيص حصة من السكنات العمومية ذات الطابع العمومي بلدية وادغير في بالقطب الحضاري الجديد ببلدية إغزر ازريف.

عدم تنسيق بين السلطات الوصية الدائرة والولاية وبين المنتخبين المحليين للبلدية.