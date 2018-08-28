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استقالة وزير البيئة الفرنسي نيكولا هولو

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استقالة وزير البيئة الفرنسي نيكولا هولو
بقلم النهار أونلاين

أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا هولو، عن استقالته من حكومة ماكرون.


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