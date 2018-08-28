استقالة وزير البيئة الفرنسي نيكولا هولو

اختفت الطفلة "دعاء"، البالغة من العمر 14 سنة، والقاطنة في حي بن شوبان رويبة، بالعاصمة.
وخرجت الطفلة "دعاء"، على الساعة الثالثة زوالا، ولم يظهر لها أي…
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على الولايات الجنوبية.
وحسب بيان لذات المصالح فإن الولايات المعنية هي: أدرار، تمنراست وإليزي.
وأضاف نفس المصدر أن تساقط…
تم أمس الاثنين، حجز ما قيمته 100ألف أورو لدى مسافر جزائري بمطار هواري بومدين الدولي، كان متوجها الى بكين.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار اون لاين"…
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