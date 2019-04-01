استقالة 20 عضو من المجلس الشعبي البلدي بالاغواط 

اقدم 20 عضوا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الاغواط على تقديم استقالتهم من مناصبهم على خلفية تعيين نائب عن جبهة التحرير الوطني رئيسا لبلدية الاغواط.

بعد خروجه من السجن مباشرة عقب اتهامات طالته رفقة نواب اخرين باختلاس و تبديد المال العام.

و ينتمي النواب المستقيلون الى احزاب التجمع الوطني الديمقراطي ، جبهة المستقبل ، و حركة مجتمع السلم .

الجدير بالذكر ان بلدية الاغواط كانت تعيش حالة من الانسداد الاداري منذ اكثر من 3 اشهر.

وهذا عقب وفاة رئيس المجلس الشعبي البلدي الفائز بالانتخابات المحلية بشير بن بهاز .