اصابة 11 شخصا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسكيكدة
أسفر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، أمس الاربعاء، عن اصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد تم اسعاف الضحايا اللذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد دمتدان بعزابة، قبل مغادرتهم 9 منهم الى منازلهم وتم الاحتفاظ بسيدتين تحت المراقبة الطبية.
وحسب ما توفر من معلومات، الحادث نجم اثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع ” طويطا” تعمل على الخط سكيكدة_ عزابة ، عند المدخل الشمالي لمدينة عزابة، تحديدا على مستوى واد “فندك”.
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أسفر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، أمس الاربعاء، عن اصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
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