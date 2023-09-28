اصابة 12 شخص في اصطدام بين سيارتين بولاية المدية

أصيب 12 شخصا بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في حادث مرور على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة مجبر بلدية مجبر بولاية المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحهاعلى الساعة 13سا20د ، من اجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة مجبر بلدية مجبر ودائرة سغوان.

وخلف الحادث اصابة 12 شخص بجروح مختلفة، من بينهم 5 أطفال تتراوح اعمارهم ما بين 10 و 4 سنوات تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.