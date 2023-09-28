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أخبار الجزائر

اصابة 12 شخص في اصطدام بين سيارتين بولاية المدية

بقلم ط.خير الدين
اصابة 12 شخص في اصطدام بين سيارتين بولاية المدية
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أصيب 12 شخصا بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في حادث مرور على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة مجبر بلدية  مجبر بولاية المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد  تدخلت مصالحهاعلى الساعة 13سا20د ، من اجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة مجبر بلدية  مجبر ودائرة سغوان.

وخلف الحادث اصابة 12 شخص بجروح مختلفة، من بينهم 5 أطفال تتراوح اعمارهم ما بين 10 و 4 سنوات تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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