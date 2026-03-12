اضطراب جوي بداية من الأحد..أمطار تصل لـ60 ملم وثلوج جد كثيفة !

افادت، اليوم الخميس، النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن قدوم اضطراب جوي قوي بداية من الأحد المقبل على مجمل المناطق الشمالية. محمل بتساقط أمطار جد غزيرة و ثلوج كثيفة، وهبوب رياح قوية. كما تم تسجيل اندفاع كتلة هوائية باردة ودرجات حرارة جد منخفضة .

ويستمر الاضطراب الجوي، المحمل بتساقط الامطار و الثلوج، إلى غاية الثلاثاء على الأقل. كما ستمس الأمطار شمال الصحراء والواحات و الجنوب الغربي.

كما تخص الأمطار الرعدية الغزيرة، والتي تتجاوز 50 ملم وتصل إلى 60 ملم محليا كل من ولايات هي كل من وهران، سيدي بلعباس. سعيدة، مشرية، النعامة، البيض، تيارت، عين وسارة، الجزائر العاصمة. البليدية، المدية، البويرة، تيزي وزو ، المسيلة، بجاية، بومرداس، بوسعادة. جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، تبسة، أولاد جلال، الأغواط، الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة، المنيعة. وهذا بداية من ليلة السبت إلى الأحد.

في حين، اشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن الثلوج ستخص أغلب المرتفعات الغربية الوسطى، الشرقية، التي يتراوح علوها بين1000 و 1200 متر. بسمك بين 10 سم الى 15 سم.

أما يوم الجمعة، فخلال الصبيحة سيكون الطقس مشمس الى غائم جزئيا. مع تشكل ضباب على أغلب السواحل الوطنية .