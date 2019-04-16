اطلاق شهادة دولية لإتقان اللغة العربية مشابهة لـ “التوفل”

أعلن معهد العالم العربي في باريس، عن إطلاق شهادة لإتقان اللغة العربية معترف بها دوليا، مشابهة لـ”التوفل” في اللغة الإنجليزية.

وجاءت “الشهادة الدولية لإتقان اللغة العربية” تحت الإسم المختصر “سيما”، حسب ما نقله موقع العربية.

وقال رئيس المعهد، جاك لانغ أن سيما موجهة الى أي شخص يزيد عمره عن 15 عاما، يرغب في الحصول على شهادة تثبت مستواه اللغوي.

خصوصا أن اللغة العربية حسب جاك لانغ، هي خامس اللغات المحكية في العالم.

مضيفا أن الهدف من هذه الشهادة، يعزز المستوى اللغوي للمترشح، الذي يتقدم للحصول على وظيفة أو لتأكيد أنه خضع لدورة تدريبية.

وسيجري الإمتحان الأول في فصل الربيع في أوروبا، عبر أكثر من 10 مدن في العالم العربي.

وسيحتوي كغيره على مستويات مختلفة، تتم وفق معايير الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات الصادر عن مجلس أوروبا.

كما أشار رئيس المعهد أن لهذه الشهادة هدفا سياسيا، تمثل إلزام السلطات العامة والعلمانية، من التمكن من تدريس العربية كي لا يضع متشددون يدهم عليها.