اعادة فتح مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

تّم إعادة فتح المجال الجوي للمطار معيتيقة الدولي، أمس الأحد، الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس .

وحسب منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي ، كانت السلطات أغلقت المطار في وقت سابق يوم الاحد بعد سقوط قذائف عليه.

وقالت سلطات المطار ”ستباشر الشركات الناقلة استقبال ركابها لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم بعد قليل“.

وأعلنت السلطات ”إصابة ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية الأفريقية جراء هذه القذائف“. ولم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن.

وفي وقت سابق ذكرت السلطات أنه جرى ”توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة… بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة“