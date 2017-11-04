أوقفت السلطات المغربية شابا جزائريا، بعد تورطه في مقتل عجوز وسرقة مجوهراتها في مدينة تيطوان بالمغرب.

وحسب وسائل إعلامية مغربية، فإن السلطات اعتقلت الشاب وهو يحاول اختراق الحدود الشرقية بالمغرب باتجاه الجزائر بطريقة غير شرعية.

وأشارت نفس المصادر إلى أن المتهم كان موضوع بحث في المغرب من طرف الشرطة القضائية بتطوان، لتورطه في قضية القتل العمد المقرون بالسرقة.

وأكّدت المصادر إلى أنّ، الشاب ويبلغ 23 عاما قتل سيدة تبلغ من العمر 78 عاما خنقا بواسطة وشاح الثلاثاء الماضي.

وتمّ ضبط المشتبه فيه، متلبسا بحيازة قطع المجوهرات عائدة للضحية المخنوقة.