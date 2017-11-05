فيديو: اعلامي لبناني يطرد “فيّاض” بسبب وزير سعودي..!!

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فيديو: اعلامي لبناني يطرد “فيّاض” بسبب وزير سعودي..!!
بقلم أسماء.ع

قام الإعلامي “وليد عبّود” المحلّل السياسي “حبيب فيّاض” على الهواء،بقناة لبنانية،بعد استخدامه كلمات غير لائقة بحق الوزير السعودي “ثامر السبهان”.

وأثناء مكالمة هاتفية،للوزير السبهان،طلب الإعلامي من ضيفه “فياض” فسح المجال له بالكلام،إلا أن الأخير أصر على مقاطعته،باستخدام عبارات نابية.

وطلب مقدم الحصة،من ضيفه مغادرة المكان بعد أن قال له حبيب فياض،المقرب من حزب الله اللبناني،”كم دفعوا لك”.

وهذا الكلام استفز الاعلام، حيث رد عليه ” عيب عليك واحترم نفسك، لست انا من يقبض ولا غيري”.

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التعليقات (1)

  • عمار

    الحريري لا يملك قرار نفسه فالسعودية تتحكم فيه مثل الدمية ، و لو كان وطنيا و يحب وطنه لما فعل فعلته و أستقال من السعودية فالسعودية لا تنوي الخير للبنان و إن شاء الله كيدها سيرجع عليها.

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