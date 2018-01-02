قريبا.. افتتاح الفترة الشتوية للبيع بالتخفيضات

سيشرع قريبا في البيع بالتخفيضات الخاصة بالفترة الشتوية بعنوان سنة 2018 وذلك عبر كل ولايات الوطن، حسب ما أعلنت، اليوم الثلاثاء وزارة التجارة في بيان على موقعها الالكتروني.

و قالت وزارة التجارة،”ليكن في علم كل المتعاملين الاقتصادين (التجار والمهنيين) وكذا المستهلكين أن التخفيضات الخاصة بالفترة الشتوية لعام 2018 ستنطلق قريبا وتشمل الفترة الممتدة ما بين شهر جانفي إلى مارس من العام الجاري وذلك عبر كل الولايات القطر الوطني.”

وحسب ذات المصدر، فان تنظيم البيع بالتنزيلات “يمثل فرصة هامة لكل التجار لتنشيط وتطوير أنشطتهم التجارية، كما يتيحون للمستهلكين الفرصة للاستفادة من خيارات متنوعة بأسعار ترويجية تشمل مختلف المنتجات والخدمات “.

وستنظم هذه التخفيضات الشتوية -حسب نفس المصدر- طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جانفي 2006،

الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم البيع بالتخفيضات والبيع الترويجي والبيع لتصفية المخزون والبيع في مخازن المصانع والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة عرض المنتوجات على المكشوف.

للتذكير، فأن البيع بالتخفيضات تمثل مبيعات التجزئة وتكون مسبوقة أو مصحوبة بإعلانات اشهارية، تشير الى التخفيض في السعر وأيضا التسويق السريع للمنتجات محل التخزين، حسب نص هذا المرسوم التنفيذي.

ويشير المرسوم أيضا الى أن هذه المنتجات المدرجة للبيع في فترة التخفيضات يجب أن تكون بحوزة المتعامل الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على أقل التقدير وذلك ابتداءا من تاريخ بداية فترة التخفيضات، المسموح بها خلال فترتين منفصلتين خلال السنة الواحدة (شتوية وصيفية).

ومن جانب أخر، أوضحت وزارة التجارة أن تواريخ الانطلاق في فترة البيع بالتخفيضات المطبقة في اقليم كل ولاية تم تحديدها عن طريق قرارات الولاة وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المنظم لعمليات البيع بالتخفيضات.

ويشير المرسوم التنفيذي أيضا الى أن كل متعامل اقتصادي يرغب في المشاركة في البيع بالتخفيضات مطالب بإيداع لدى مصالح المدير الولائي للتجارة طلب مرفق بنسخة عن السجل التجاري أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف الى جانب قائمة تحدد كمية المنتجات الموجهة للبيع بالتخفيض وابراز الأسعار الجديدة بعد التخفيض وتلك المطبقة قبلها.

ويشير نص المرسوم الى أن ايداع الملف الكامل المستوفي لكل الشروط، يمنح لصاحبه (المتعامل الاقتصادي) حق الحصول على رخصة تتيح له الشروع في البيع بالتخفيضات خلال الفترة المحددة.