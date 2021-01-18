قائد القوات البرية يأمر بالرفع من الجاهزية القتالية للوحدات

قام اللواء عثامنية عمار، قائد القوات البرية، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القطاع العملياتي بجنوبي-شرق جانت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد كان في استقبال اللواء عثامنية، اللواء براكني محمد الطيب نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة.

وقام قائد القوات البرية بتفقد وتفتيش عدد من وحدات القطاع العملياتي بجنوبي-شرق جانت.

أين كانت له عدة لقاءات توجيهية، أسدى خلالها جملة من التعليمات والتوصيات.

وحث اللواء، إطارات ومستخدمي القطاع على مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الهادفة للرفع من القدرات العملياتية والجاهزية القتالية لوحداتنا.