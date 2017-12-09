كشفت تجارب حديثة، أن تطوير تقنية مستخدمة في التعديل الجيني يمكن أن يؤدي لعلاج أمراض مستعصية مثل السكري والفساد العضلي.

وتفتح الخلاصات العلمية الجديدة، الباب أمام استخدام طريقة “كريسبر” لعلاج أمراض شائعة بين البشر.

وتم إجراء التجارب على فئران مصابة باضطراب كلوي حاد، أو داء السكري، أو الفساد العضلي.

وتمكن الباحثون من استخدام تقنية “كريسبر” لتعزيز نشاط جينات محددة تقاوم المرض من دون غيرها.

وقال فوميوكي هاتاكانا أحد المشاركين في الدراسة: “نحن راضون جدا عن النتائج التي حصلنا عليها على الفئران”.