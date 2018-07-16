اكتشاف لوحة صخرية لوجه بشري عمرها 7 الاف سنة في شمال الصين

اكتشف علماء الآثار لوحة صخرية عمرها 7000 عام لوجه بشري في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين.

ونقلت وكالة الانباء الصينية عن الباحث المختص في الرسم على الصخور، وو جيا تساي.

قوله إن اللوحة التي يبلغ طولها 65 سنتيمترا وعرضها 57 سنتيمترا، عثر عليها في جزء من الحجر الرملي في أونغنيود بانر في تشيفنغ.

ويحتوي الرسم على عينين مزدوجتين بقطر 18 سم وفم بيضاوي، وتظهر أربعة أشرطة عمودية في الفم تشير إلى الأسنان.

ودعا فريق الباحث “وو” خبراء الرسم على الصخور في الأكاديمية الروسية للعلوم.

لإجراء مقارنات مع اللوحات الصخرية المكتشفة في أقصى شرق روسيا وأجزاء أخرى من منغوليا الداخلية.

وقال وو “بالمقارنة مع اللوحات الأخرى, فإن هذه القطعة أكبر حجما وأكثر دقة في الرسم ولها خطوط أكثر سلاسة”.

وتم العثور على لوحات صخرية لوجوه بشرية في العديد من مناطق منغوليا الداخلية ووفرت معلومات لدراسة الهجرة والتقاليد البشرية.