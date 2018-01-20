اكتشاف محل للدعارة وحجز كوكايين ومخدرات في تيزي وزو

عالجت، بحر هذا الاسبوع، فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو 3 قضايا،

علي غرار قضية انشاء محل لممارسة الفسق والدعارة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة،

وذلك على حافة الطريق الوطني رقم 128 أين تم توقيف 7 أشخاص من بينهم فتاتين، صاحب المحل وشريكه وشخصين أخرين،

وكما تم في ذات العملية توقيف شخص سابع وبحوزته كمية من “كوكايين”، لتسفر ذات العملية علي حجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع،

بالاضافة إلى مبلغ مالي، وحين تقديم المعنيين أمام النيابة صدر في حقهم أمر ايداع بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو.

هذا وقد تمكنت ذات الفرقة في عملية نوعية ثانية من توقيف شخصين ينحدران من منطقة واد عيسي بتيزي وزو،

وحجز كمية من المخدرات، بالإضافة الي مبلغ مالي والمعنيين صدر في حقهما أمر بالايداع بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو،حين تم تقديمهما أمام النيابة،

ودوما في سياق لمحاوبتها للجريمة تمكنت فرقة البحث والتدخل من توقيف 4 أشخاص وتقديمهم أمام النيابة،

في قضية حيازة سلاح ناري وذخيرته من الصنف الرابع دون رخصة، ليتم بذلك حجز مسدس اسطواني نصف آلي،

وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف الأصناف والعيارات ومعدات ومواد تصنيع للذخيرة،

أين استفاد ثلاثة منهم من اجراء الاستدعاء المباشر بحكم تقدمهم في السن ونظرا لحالتهم الصحية في حين تم اخلاء سبيل الرابع منهم.