اكتشاف وكر لممارسة الدّعارة بالخروب في قسنطينة

تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة الخروب من كشف وكر لممارسة الدّعارة وتوقيف 8 أشخاص.

وأوضحت المصالح الأمنية في بيان لها أن الموقوفين تتراوح اعمارهم بين 22 و 30 سنة من كلا الجنسين.

مشيرة أنه تم توجيه تهم التورط في قضية التعدي على ملكية الغير، إنشاء وتوفير محل لممارسة الدعارة، حيازة واستهلاك المخدرات.

والمؤثرات العقلية بصفة غير شرعية، حمل سلاح ابيض محظور واخفاء مسروقات.

تعود وقائع القضية الى الاسبوع المنصرم، بعد تقدم ضحية بشكوى بخصوص اقتحام أشخاص لشقتها بحي 1013 مسكن بالخروب.

أين تنقلت قوات الشرطة الى الشقة رفقة الضحية،وضبط بداخلها 8 أشخاص من كلا الجنسين(4 ذكور و4 اناث)وتم توقيفهم مباشرة.

خلال تفتيش الشقة تم حجز مشط من المؤثرات العقلية وسيجارة ملفوفة محشوة بالمخدرات، قارورتين من الخمر.

بالاضافة الى سلاح ابيض،وحجز وثائق لمركبتين ومذياع مركبة محل شكوى رسمية عن قضيتي سرقة من داخل مركبة،وختم مستطيل الشكل لشركة.

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.