الآلاف يتظاهرون ضد إصلاحات في بولندا

تظاهر آلاف البولنديين احتجاجا على مضي الحكومة اليمينية بإصلاحات قضائية يعتبرها معارضون بولنديون وكذلك الاتحاد الأوروبي بأنها تقوض سيادة القانون وفصل السلطات في البلاد .

وقام المتظاهرون وهم يحملون الشموع بأداء أغان سياسية على أنغام ميلادية شهيرة أمام القصر الرئاسي في وارسو، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى البرلمان.

وطالب المتظاهرون الرئيس أندريه دودا باستخدام الفيتو ضد هذه الإصلاحات التي أقرها الاسبوع الماضي البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، والتي اعتبروها “تزيد أكثر في تآكل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون”.