الأخبار السيئة تطال سونغ

تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للمدرب الكاميروني، ريغوبيرت سونغ، الذي سيكون محروما من متوسط الميدان ونادي نابولي، زامبو نغيسا.

وحسب ما كشف عنه موقع “كاميرون أكتو”، فإن المدافع الدولي الكاميروني، تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه سياتل بالدوري الأمريكي.

كما أضاف ذات المصدر، أن اللاعب خرج مصابا من المباراة في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة،

فيما لا تزال إمكانية غيابه عن لقاء السد، ضد المنتخب الوطني، غير واضحة لغاية الكشف عن التقرير الطبي للاعب.