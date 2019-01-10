إستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي  يتجاوز علوها 700 متر

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الثلوج على الولايات الوسطى والشرقية.

وسيكون تساقط الثلوج، على مستوى الولايات التي يتجاوز علوها 700 متر .

وتتعلق الولايات المعنية، بكل من سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، البويرة، بجاية، جيجل، تيزي وزو ،البليدة، المدية، عين الدفلى.

أما عن سمك الثلوج، فسيصل الى 25 سم بالولايات المعنية، بالإضطراب الجوي.

وسيستمر تساقط الثلوج إلى غاية التاسعة ليلا، من يوم غد الجمعة.

كما حذرت، نشرية خاصة من تساقط ثلوج على المرتفعات الداخلية الوسطى، التي يتعدى علوها 900 متر

وتتعلق الولايات المعنية، بكل من تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، والجلفة.

تساقط الثلوج سيتواصل الى غاية منتصف نهار الجمعة، بالولايات الداخلية الوسطى، أما عن سمك الثلوج، فسيتراوح بين 10 و15 سم.