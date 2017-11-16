رغم الإنتقادات التي طالته مؤخرا، أنصفت لغة الأرقام الناخب الوطني رابح ماجر، وأكدت تفوقه على سابقيه رايفاتس، ليكانس وألكاراز.

ورجّح ماجر الكفة لصالحه مقارنة ببداية كل من رايفاتس، ليكانس وألكاراز، بعد تحقيق التعادل أمام نيجيريا وفوز أمام إفريقيا الوسطى.

إضافة لذلك تمكن الخضر من تسجيل أربعة أهداف، بينما تلقى دفاعه هدفا وحيدا في عهد ماجر، وهي حصيلة جد إيجابية.

وتزامنت النتائج التي حققها ماجر، مع الظروف الصعبة التي يعيشها الخضر منذ إنطلاق تصفيات كأس العالم، إضافة للإصابات العديدة المسجلة.

أما عن الأداء الذي عرف انتقادا واسعا، يطالب الناخب الوطني منحه المزيد من الوقت، بالنظر للفترة القصيرة التي تولى فيها تدريب الخضر.