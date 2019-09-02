الأرندي يثمن دعوة القايد صالح استدعاء الهيئة الناخبة

تلقى التجمع الوطني الديمقراطي، بارتياح كبير، اقتراح، الفريق أحمد قايد صالح، استدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر سبتمبر الجاري.

ويرى التجمع في هذه الخطوة، دليلا على جدية جهود قيادة الجيش في صوت الخيار الدستوري وتجسيد مطلب الشعب بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.

وهذا من خلال توفير الشروط والآليات التي تمكن المواطنين من الاختيار الحر والسيد لرئيس الجمهورية والمساهمة ببناء مؤسسات دستورية صلبة.

واعتبر الأرندي هذا الاجراء الدستوري بمثابة محطة عملية للخروج من الوضع الراهن الى الاستقرار المؤسساتي.

وجدد التزامه بدعم هذا المسعى مبدئيا، من خلال تجنيد مناضليه، لتحسيس المناضلين بضرورة المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الانتخابي.