“الأرندي” يُرحب بالمقاربة السياسية لبن صالح للخروج من الأزمة

رحّب حزب التجمع الديمقراطي، بالمقاربة السياسية، التي اقترحها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، للخروج من الأزمة.

وأعرب “الأرندي”، في بيان تمخض عن اجتماع أعضاء المكتب الوطني للحزب، عن ارتياحه لسلمية المطالب الشعبية و التفاعل الايجابي لمؤسسات الدولة معها .

كما ثمن “الأرندي”، المرافقة القوية والالتزام الثابت للمؤسسة الجيش والذهاب إلى انتخابات رئاسية حرة و نزيهة، في أسرع وقت ممكن ضمن الأطر الدستورية ، وذلك بالحوار وطني صادق و جاد دون اقصاء .

كما نوّه الارندي ، عشية انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المقررة 6 جويلية بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالتحضير الجيد للدورة وتوفير كل شروط انجاح أشغالها.

وترحم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على شهداء الثورة التحريرية ، بمناسبة إحياء عيد لاستقلال والشباب.

متمنيا للشعب الجزائري الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعاته في التطور و الرقي وتجاوز كل الصعاب.

كما ثمن الحزب، روح الالتزام التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني من خلالهم كافة المناضلات والمناضلين حفاظا على وحدة واستقرار الحزب.