الأرندي يعقد 7 مؤتمرات جهوية تحضيرا للمؤتمر الإستثنائي

كشف اليوم، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن عقده لـ7 مؤتمرات جهوية يوم السبت المقبل، تحضيراً لبداية المؤتمر الإستثنائي المقرر انعقاده يومي 18 و19 مارس المقبل.

وجاء في بيان الحزب، أن المؤتمرات الجهوية ستعرف مشاركة مشاركة مناضلي الحزب مندوبي المؤتمر الاستثنائي من ثماني وأربعين ولاية.

بداية هذه المؤتمرات ستبدأ من ولاية بشار بمشاركة ولايات بشار و أدرار البيض النعامة وتندوف، ثم سيتم عقد المؤتمر الجهوي الثاني بولاية البليدة بمشاركة مندوبي ولايات البليدة الشلف تمنراست وتيزي وزو الجلفة بومرداس عين الدفلى و تيبازة.

كما سيعقد بولايات سطيف بجاية المسيلة جيجل والبويرة، برج بوعريرج المؤتمر الجهوي الثالث.

وجاء كذلك في بيان الحزب، عقد مؤتمر جهوي بولاية عنابة بحضور مندوبي ولايات عنابة سكيكدة قالمة، الطارف وسوق أهراس .

ولاية قسنطينة ستكون حاضرة في هذا المؤتمر، بمشاركة مندوبي ولايات: أم البواقي وباتنة تبسة، خنشلة وميلة.

ولايات الغرب والجنوب ستشارك في هذا التجمع في ولايتي وهرا ن وورقلة بمشاركة مندوبي ولايات: تلمسان تيارت سعيدة سيدي بلعباس مستغانم معسكر تيسمسيلت عين تموشنت وغليزان، الأغواط بسكرة إليزي الوادي وغرداية.

وذكر البيان، أن المعنيون بالمشاركة في هذه المؤتمرات سيناقشوا لإثراء مشاريع لوائح المؤتمر الإستثنائي، وتقديم آرائهم وتصوراتهم في مختلف المسائل التنظيمية للحزب وكذا القضايا الوطنية المتصلة بالحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في إطار تعزيز النقاش الديمقراطي في صفوف الحزب .

كما أكد البيان، على حرص الحزب إعتماد إقتراحات وأراء قاعدته النضالية في اللوائح النهائية لمؤتمره الإستثنائي الذي سينعقد يومي 18 و 19 مارس2020.