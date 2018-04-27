“الأسبيرين” مضاد للنوبات القلبية في حالات الإكتئاب

توصلت دراسة حديثة توصل إليها علماء أمريكيون إلى نتائج أثبتت أنّ دواء “الأسبيرين” يقي من النوبات القلبية.

كما أنه دواء فعال في التقليل من وفيات يمكن أن تنجم عن الإكتئاب والحزن.

وقال العلماء أنّ أحدث الدراسات التي قامو بها، بينت إحتمال إصابة الأفراد بالنوبات القلبية يرتفع بمعدل 50 مرة في اليوم.

وهذا عقب فقدان الإنسان أحد الأقارب أو الأشخاص الأعزاء بعد وفاتهم.

وأشارت الدراسة، أن الأسبيرين يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من هذه النوبات القلبية القاتلة.

وأجرى العلماء الدراسات على 22 شخصا فقدوا أشخاصا بعد حالات الوفيات التي أصابت أقارب لهم منذ فترة وقاموا بتقسيمهم الى فوجين.

الفرج الأول طلب منه تناول دواء الأسبيرين، والثاني لم يطلب منهم تناول دواء الأسبيرين أو أي نوع من الأدوية.

بعد 10 أيام تم التأكد من الحالات الصحية بالنسبة لكل الأفراد من المجموعتين، حيث قاموا بقياس مستوى ضغط الدم لديهم.

كما تم قياس معدل نبضات القلب وحالة أوعية الدم لكل الأفراد الذين تناولوا دواء الأسبرين والأفراد الذين بقوا على حالتهم الطبيعية.

تم التأكد أن الأفراد الذين تناولوا “الأسبيرن” كانت لديهم حالات الأوعية والقلب في حالة جيدة.

أما المجموعة الثانية، فقد لوحظ أن إحتمال الإصابة بالنوبات القلبية أكثر شدة بالنسبة مقارنة بالمجموعة الأولى.