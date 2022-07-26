الأغلى بتاريخ البيع بالمزادات.. حزام علي كلاي يحقق رقم قياسي
حقق حزام أسطورة الملاكمة، محمد علي كلاي، مبلغ ضخم في عملية بيعه بالمزاد العلني، كأغلى المقتنيات الرياضية. في تاريخ المزادات العلنية.
وحسب ما أعلنت عنه شركة “هريتدج” المتخصصة بالبيع بالمزادات العلنية بمدينة دالاس الأمريكية، فإنه تم بيع الحزام “Rumble in the Jungle” بمبلغ 6.18 مليون دولار.
الذي إرتداه الملاكم الأسطوري، كلاي عام 1974، في نهائي بطولة العالم للوزن الثقيل أمام جورج فرمان.
وفاز بهذا الحزام، رجل الأعمال الأمريكي، جيم إرساي، والذي يُعد معجب كبير بالملاكم محمد علي، ويملك العديد من القطع التذكارية الخاصة بالملاكم كلاي.
وكتب الملياردير الأمريكي إرساي، عبر حسابه على تويتر عقب فوزه بالمزاد الخاص بحزام محمد علي كلاي،:”فخور بالفوز بهذا الحزام”.
BREAKING—-Muhammad Ali’s
championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!🙏 pic.twitter.com/REJOGV1Cwq
— Jim Irsay (@JimIrsay) July 24, 2022