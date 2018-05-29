محتال يسطو على سيارة بعدما تم عرضها للبيع في الأغواط

أقدم ليلة البارحة شخص بسرقة سيارة من نوع “سكودا أوكتافيا” تحمل ترقيم ولاية الأغواط،

حيث تعود وقائع القضية إلى عرض الضحية سيارته على موقع واد كنيس لبيع وشراء السيارات،

ليتصل به شخص ويحدد موعد معه من أجل معاينة السيارة وهو ما حدث فعلا في حدود منتصف ليلة البارحة أمام مقر مديرية التعمير،

حيث أتى السارق إلى عين المكان بسيارة (كلونديستا) ليلتقي بصاحب السيارة،

وبعد فحصها طلب تجريبها على أن يبقى رفقة صاحب الكلونديستا ظنا منه أنه صديقه،

ليتضح بعدها أن السارق لا يعرفه ولكن استأجره من أجل أن يقله، ليتجه بعدها الضحية إلى مقر الأمن الوطني لايداع شكوى،

وعلى إثر ذلك قامت مصالح الأمن باستخراج مذكرة بحث من أجل إيجاد السيارة.