الأغواط: 3 قتلى وجريحان في إنقلاب سيارة بمنطقة بوتركفين

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب شخصين إثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة بين بلديتي بليل وبن ناصر بن شهرة بالأغواط.

ووفق مصالح الحماية المدنية الحادث وقع اليوم على الساعة 16 سا و15 د على الطريق الوطني رقم 1 بالمكان المسمى منطقة بوتركفين.

وتمثل الحادث في انحراف و انقلاب سيارة سياحية ما أسفر عن وفاة الأم مع إثنين من اولادها بينما أصيب الابي رفقة إبنهم الثالث.

وتم نقلهم إلى مستشفى احميدة بن عجيلة، فيما تم نقل المتوفيات الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.