الأفلان يراسل الوزير الأول لانصاف حاملي الماجستير والدكتوراه الأجراء

راسل حزب جبهة التحرير الوطني، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، للتدخل وانصاف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء. الذين لم يستفيدوا من التوظيف في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى توظيف المتحصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير. والتي اقتصرت على البطالين منهم دون الأجراء.

وجاء في مراسلة الحزب “يشرفني أن أحيط سيادتكم علما بالانشغال الوارد إلينا من طرف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء. الذين لم يستفيدوا من التوظيف في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية. الرامية إلى توظيف المتحصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير والتي اقتصرت على البطالين منهم دون الأجراء”.

وأشار الحزب إلى أن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء يشغلون حاليا وظائف دنيا لا تتلاءم ومستوى شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية. حيث التحقوا بهذه الوظائف مرغمين التي هي أصلا أقل درجة من مؤهلهم العلمي – وقد دفعتهم إلى ذلك ظروف البطالة وأوضاعهم المادية والاجتماعية”.

كما طالب الحزب بضرورة التعجيل بتسوية وضعية هذه الفئة عن طريق إدماجهم في وظائف تتماشى ومؤهلاتهم العلمية وفي مناصب عمل يستطيعون من خلالها توظيف طاقاتهم ومعارفهم. وفي الأخير نلفت انتباه سيادتكم إلى مستوى الإحباط النفسي والمعنوي الذي تعيشه هذه الكفاءات والنخب وهم يلتمسون منكم التدخل لإنصافهم وذلك بأن تشملهم تعليمات رئيس الجمهورية المذكورة أنفا بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه دون التمييز بين فئتي البطالين والأجراء.

وفي ختام المراسة أكد الحزب أنه كله أمل وثقة في تفهم الوزير الأول للانشغالات المشروعة لهذه الفئة والاستجابة لمطالبهم الموضوعية.