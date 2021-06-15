الأفلان يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان بـ 105مقعد

صرح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج المؤقتة للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021 بفوز الافلان بأغلبية المقاعد .
وأوضح محمد شرفي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات قال أن حزب جبهة التحرير الوطني فاز بـ 105 مقعد بالبرلمان
وبهذا يتحصل الأفلان على أغلبية المقاعد في البرلمان جيث جاء ترتيب الاحزاب كمايلي:
حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان تحصل على 105 مقعد
القوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد
حركة مجتمع السلم ” حمس” تحصلت علت 64 مقعد
حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي تحصل على 57 مقعد
حزب جبهة المستقبل تحصل على 48 مقعد
حركة البناء الوطني تحصلت على 40 مقعد
حزب الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد
حزب صوت الشعب 3 مقاعد
حزب العدالة والتنمية تحصل على مقعدين 2
حزب الحرية والعدالة تحصل على مقعدين 2
حزب الفجر الجديد تحصل على مقعدين 2
حزب جبهة الجزائر الجديدة تحصل على مقعد واحد 1
حزب الكرامة تحصل على مقعد واحد 1
حزب جيل جديد تحصل على مقعد واحد 1
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