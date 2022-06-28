الألعاب المتوسطية.. ولاية وهران تؤكد مجّانية حضور المواطنين لفعاليات الألعاب المتوسطية
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت اليوم الثلاثاء، الصفحة الرسمية لولاية وهران، عن استمرار عملية منح تذاكر المنافسات المتوسطية عبر المنصة الرقمية.
وجاء في بيان ولاية وهران عبر الفايسبوك:” نعلم المواطنين الراغبين في حضور منافسات الألعاب المتوسطية التي ستستمر إلى غاية 6 جويلية المقبل”.
وأضاف البيان:” بإمكانهم حجز مقاعد من المنصة الإلكترونية مجانيا، tadkirati.mjs.gov.dz. وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة”.
وختم ذات البيان:” كما يتم التأكيد على وجوب اظهار التذكرة عند الدخول وهذا لدواعي تنظيمية و أمنية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/VTntz